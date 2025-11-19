Ordeig espera que el ICF avance "esta semana" la indemnización a los ganaderos afectados por DNC

Archivo - El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha afirmado este miércoles que espera que el Institut Català de Finances (ICF) avance "esta semana" la indemnización a los ganaderos --que ha cifrado en 17-- cuyo ganado ha sido afectado por la dermatosis nodular contagiosa (DNC).

"Esta semana ya tenemos las peticiones de las personas que lo han pedido. Son unos pocos. A ver si esta semana se puede realizar el ingreso. Y después, en todo caso, antes de 3 meses, antes de 90 días, debe haberse realizado la liquidación de la indemnización", ha dicho en una entrevista en 'La 2 Cat' recogida por Europa Press, y ha cifrado en 17 los ganaderos que han pedido la indemnización.

Ha señalado que el ingreso todavía no se ha hecho porque la Comisión Europea y el Ministerio debe aprobar los baremos que la Generalitat ha pactado con las organizaciones ganaderas, los cuales considera "muy correctos".

Cuanto al estado de los casos de DNC y gripe aviar, ha afirmado que este viernes se cumplen cuatro semanas sin nuevos casos de DNC y, sobre la gripe aviar, ha remarcado que en Catalunya no se ha registrado ningún caso.

Cuanto el aumento del precio de productos básicos como los huevos, ha expresado que desde la Conselleria están "analizando" el repunte de precios y que promueven la venta directa de los productos en las granjas de los agricultores.

ESTADO DE LA PESCA CATALANA

Ha insistido en su petición a la Comisión Europea de permitir más días de pesca en el Mediterráneo para este 2025, ha tachado de crítica la situación y ha lamentado un "perjuicio ideológico" contra el sector.

"Como la producción de alimentos consume agua y fitosanitarios, por tanto, no producimos alimentos. Bueno, pues esto no es una opción. La opción es encontrar un equilibrio entre la extracción o la actividad humana y el respeto por la biodiversidad", ha dicho.