Ordeig: "La gran mayoría" de los 50 jabalíes muertos en Collserola (Barcelona) son negativos en PPA

Archivo - El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, durante un pleno en el Parlament de Catalunya, a 22 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha afirmado este miércoles que "la gran mayoría" de los 50 jabalíes hallados muertos en la zona de Collserola (Barcelona) donde se han registrado los primeros nueve casos de peste porcina africana (PPA) son negativos en la enfermedad.

Así lo ha dicho en una entrevista en 'La 2 Cat' recogida por Europa Press, donde ha expresado "casi seguro" que la PPA ha entrado por factor humano a través de la AP-7 u otra vía de comunicación: "Lo sabremos en los próximos días, no ha entrado vía un contagio de jabalí, sino que esto ha sido factor humano".

Ha asegurado que un posible brote de PPA ya se había advertido que podía entrar en España porque, según él, en los países del este de Europa la enfermedad "es endémica y por tanto está descontrolada".

