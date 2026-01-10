Ordeig pide "responsabilidad para evitar males mayores" ante los cortes en vías de agricultores

Agricultores y ganaderos cortan la AP-7 con tractores y rollos de paja, a 10 de enero de 2026, en Pontós, Girona, Cataluña (España). - Glòria Sánchez - Europa Press

BARCELONA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha pedido "responsabilidad para evitar males mayores" ante los cortes de carreteras realizados desde este jueves por agricultores contra el acuerdo de la Unión Europea (UE) y Mercosur.

Según ha afirmado Ordeig en un apunte en X, recogido por Europa Press este sábado, se ha levantado el bloqueo de vías en Lleida, el Pont de Suert y Sort (Lleida) "con plena colaboración y sin incidentes".

Además, ha dicho que está manteniendo contacto "constante" con los representantes del gremio para levantar el resto de cortes.

El Servei Català de Trànsit ha informado sobre las 14.30 horas que la circulación se ha normalizado en ambos sentidos en la A-2, entre Bell-lloc d'Urgell y Mollerussa (Lleida).

Siguen activos los cortes en la AP-7, entre Borrassà y Vilademuls (Girona), en la N-II, entre Bàscara y Garrigàs (Girona), en la A-27 en el Port de Tarragona, en la C-16 de Casserres a Berga (Barcelona) y en la C-38 en Molló (Girona).