Ordeig prevé levantar las restricciones por DNC el 11 de febrero si se hacen "las cosas bien"

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ve necesario que el Govern continúe en la línea de lo que ha hecho hasta ahora para contener la dermatosis nodular contagiosa (DNC) y ha afirmado: "Si hacemos las cosas bien y no tenemos nuevos casos positivos, el 11 de febrero podremos levantar las restricciones".

Lo ha dicho durante la sesión de control en el Parlament este miércoles en respuesta a una interpelación de la diputada de Junts Jeannine Abella, quien ha acusado al Govern de estar colapsado y al conseller de estar "más preocupado de dar titulares que de buscar soluciones".

"Llevamos meses muy complicados en el sector agroalimentario, lo hemos explicado, hemos dado la cara, hemos trabajado conjuntamente y, antes que nada, querría dar un mensaje de agradecimiento a todo el sector", con quien el conseller ha afirmado que han consensuado las soluciones y los recursos.

En cuanto a la peste porcina africana (PPA), Ordeig ha sostenido también que si las cosas se hacen "bien" se podrá seguir conteniendo el foco en un radio de seis kilómetros.

"Es necesario intensificar la limpieza, la captura de animales en estos seis kilómetros", ha agregado, y ha defendido que el Govern tiene un rumbo textualmente muy claro de hacia dónde quiere llevar al sector agroalimentario catalán.