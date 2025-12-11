Ordeig, sobre la reunión en Bruselas por los días de pesca para 2026: "Nos lo jugamos todo"

Archivo - El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, se ha referido a la reunión de este jueves y viernes en Bruselas para acordar los días de pesca en el Mediterráneo para 2026, que se quiere reducir a 9,6 días de pesca de media por buque al año: "Nos lo jugamos todo".

"Realmente es el fin del sector si se aprueba la propuesta tal y como está planteada. Pedimos, por favor, máximo seguimiento, máxima presión. Máxima colaboración para cambiar una propuesta del todo intolerable", ha dicho en rueda de prensa desde Lleida, donde ha avanzado que no hay novedades en el brote de peste porcina africana (PPA).

Ordeig ha explicado que la futura Taula del Senglar de Catalunya, que tendrá el objetivo de reducir a la mitad la población de 125.000 jabalíes en Catalunya, definirá la programación, el calendario, las actuaciones y los objetivos de capturas de jabalí durante todas las semanas de 2026.

VALLADO PERIMETRAL

Ha subrayado que este jueves se acabará de colocar el vallado con el cierre perimetral en el radio de los 6 kilómetros, tras el cual se llevará a cabo una "intensificación de las capturas y sacrificios" de los jabalís.

Sobre el origen del brote, ha señalado que "todos los ojos" de los científicos de Europa, del Estado y de Catalunya están puestos en descubrir si el brote se originó en un laboratorio.