Orden de confinamiento en una urbanización en Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) por un incendio

Orden de confinamiento en una urbanización en Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) por un incendio
Orden de confinamiento en una urbanización en Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) por un incendio - BOMBERS DE LA GENERALITAT
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 3 julio 2026 20:48
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BARCELONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha enviado este viernes por la tarde un mensaje ES-Alert para ordenar el confinamiento de la urbanización La Balconada de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), por un incendio de vegetación próximo.

El aviso del incendio se ha producido a las 18.10 horas de la tarde y Bombers trabaja con unos cinquenta efectivos tras activar 17 dotaciones terrestres y 2 aéreas.

Este incendio es simultáneo al de la Bisbal d'Empordà (Girona), todavía activo, que ha afectado ya a unas 1.280 hectáreas de terreno y quema parte del macizo de les Gavarres; para el que se han movilizado 53 dotaciones terrestres y 11 aéreas y se ha solicitado activar la Unidad Militar de Emergencias (UME), y se han confinado varios municipios de la zona.

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