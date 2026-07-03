Orden de confinamiento en una urbanización en Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) por un incendio - BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha enviado este viernes por la tarde un mensaje ES-Alert para ordenar el confinamiento de la urbanización La Balconada de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), por un incendio de vegetación próximo.
El aviso del incendio se ha producido a las 18.10 horas de la tarde y Bombers trabaja con unos cinquenta efectivos tras activar 17 dotaciones terrestres y 2 aéreas.
Este incendio es simultáneo al de la Bisbal d'Empordà (Girona), todavía activo, que ha afectado ya a unas 1.280 hectáreas de terreno y quema parte del macizo de les Gavarres; para el que se han movilizado 53 dotaciones terrestres y 11 aéreas y se ha solicitado activar la Unidad Militar de Emergencias (UME), y se han confinado varios municipios de la zona.