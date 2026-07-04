Ordenan el confinamiento de los núcleos al sur de la C-66 entre la Bisbal y Mont-ras (Girona)

Una persona le hace una foto al humo del incendio, en La Bisbal d'Empordà, Girona, Catalunya (España). - Glòria Sánchez - Europa Press

GIRONA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha enviado una alerta ES-Alert ordenando el confinamiento de los núcleos diseminados al sur de la C-66 (carretera que se encuentra cortada), entre la Bisbal d'Empordà y Mont-ras (Girona) a causa del incendio forestal activo desde este viernes.

En un apunte en 'X' recogido por Europa Press este sábado piden a los habitantes de la zona cerrar ventanas y puertas y llamar al 112 en caso de emergencia.

Este incendio ha quemado unas 2.400 hectáreas y los Bombers de la Generalitat han alertado de condiciones difíciles este sábado por la tarde, ya que se espera un cambio en la dirección del viento.