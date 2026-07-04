Ordenan el confinamiento de los núcleos al sur de la C-66 entre la Bisbal y Mont-ras (Girona)

Una persona le hace una foto al humo del incendio, en La Bisbal d'Empordà, Girona, Catalunya (España).
Una persona le hace una foto al humo del incendio, en La Bisbal d'Empordà, Girona, Catalunya (España). - Glòria Sánchez - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: sábado, 4 julio 2026 15:03
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GIRONA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha enviado una alerta ES-Alert ordenando el confinamiento de los núcleos diseminados al sur de la C-66 (carretera que se encuentra cortada), entre la Bisbal d'Empordà y Mont-ras (Girona) a causa del incendio forestal activo desde este viernes.

En un apunte en 'X' recogido por Europa Press este sábado piden a los habitantes de la zona cerrar ventanas y puertas y llamar al 112 en caso de emergencia.

Este incendio ha quemado unas 2.400 hectáreas y los Bombers de la Generalitat han alertado de condiciones difíciles este sábado por la tarde, ya que se espera un cambio en la dirección del viento.

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