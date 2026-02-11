De Oro (Vox) critica el "desmantelamiento fake" de Collboni en la Zona Franca de Barcelona

De Oro en declaraciones a los medios este miércoles desde la Zona Franca de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha criticado el "desmantelamiento fake" de parte de un asentamiento de la Zona Franca este martes por parte del alcalde, Jaume Collboni, y ha reclamado afrontar la situación de raíz.

"El problema no se soluciona trasladando a estas personas unos metros más allá, al lado de la Ronda de Dalt, de Red Eléctrica o del paseo de la Zona Franca. No se trata de repartir el problema para que no se vea, sino de resolverlo de raíz", ha sostenido en declaraciones a los medios este miércoles.

Asimismo, ha reprochado el "falso buenismo" del resto de formaciones de la oposición, a las que ha acusado de promover un efecto llamada de migrantes en situación irregular, y ha exigido un desmantelamiento completo de todos los asentamientos de la ciudad.