De Oro (Vox) propondrá en el pleno de Barcelona una ley para acabar con las "puertas giratorias"

Gonzalo de Oro en rueda de prensa este miércoles. - EUROPA PRESS

BARCELONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha avanzado que propondrá en el pleno de este viernes una iniciativa para acabar con la "impunidad de las puertas giratorias", en referencia al desarrollo profesional de exconcejales en entidades subvencionadas por el consistorio, una vez dejan su cargo político.

"Un claro ejemplo es Janet Sanz, que se despidió hace poco y ha ido a parar a una entidad que recibe dinero por parte del Ayuntamiento. Crean chiringuitos cuando están en el poder, los alimentan, y cuando se van se colocan ahí", ha explicado en rueda de prensa este miércoles.

Es por ello que propone 5 puntos para que la política "no sea un trampolín para labrarse un futuro profesional", y que incluye la elaboración de una auditoría de ética que explique la vinculación de exconcejales con entidades que recibieron fondos bajo su mandato.

También un plazo de seguridad de 5 años en los "no puedan trabajar en el sector privado en asuntos relacionados con su gestión pública; transparencia postcargo obligatoria de su actividad durante 5 años para saber a qué se dedica; un control estricto de la participación en medios que reciban subvenciones; y que la propuesta sea a nivel nacional, instando al Congreso a que la norma sea ley en toda España".

Por último, ha añadido que pedirán al alcalde, Jaume Collboni, que "deje de vender motos" en cuanto al acceso a la vivienda, ya que ha asegurado que bajo su mandato la oferta se ha reducido en más de un 50%, y que rechace la regulación de inmigrantes impulsada por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.