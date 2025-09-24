De Oro (Vox) reclama a Collboni que "no politice las fiestas"

BARCELONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo de Oro, ha reclamado este miércoles al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que "no politice las fiestas".

Así se ha expresado en una atención a la prensa desde el consistorio tras la comitiva de La Mercè que ha recorrido las calles de la ciudad este miércoles por la mañana desde la basílica de la Mercè hasta el edificio consistorial.

"Creo que es importante que las fiestas sean de todos y que dejemos de lado la política", ha afirmado, y ha definido el cartel de las fiestas de este año como de mal gusto para los católicos por su representación de la patrona de la ciudad.

Además, ha criticado a Collboni por llevar "muchísimo tiempo mirando hacia fuera, mirando a miles de kilómetros", mientras que, a su parecer, los problemas que puede solucionar el ayuntamiento los tiene completamente abandonados, textualmente.

También ha dicho que le da "mucho miedo" que Collboni pueda arruinar la salida del Tour de Francia desde Barcelona en 2026, según él, y le ha pedido centrarse en Barcelona y no intentar desviar la atención con otras causas.