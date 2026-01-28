Orriols (AC) critica que Junts y ERC pidan dimisiones por Rodalies a gobiernos que "han investido"

La líder de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha acusado a Junts y ERC de pedir dimisiones por la crisis de Rodalies a gobiernos que "ellos mismos han investido y apuntalado a cambio de cargos".

En su intervención este miércoles en el pleno del Parlament, en respuesta a la comparecencia extraordinaria del conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, por esta crisis, Orriols también ha acusado al PSC de atribuir la situación actual al "cambio climático" o a un problema técnico.

"La realidad es solo una: el maltrato sistemático que sufrimos los catalanes en manos del Estado español. Infraestructuras tercermundistas para un país que genera riqueza al mismo ritmo que Finlandia o Dinamarca. La diferencia entre ser Estado o ser colonia", ha subrayado Orriols.

La dirigente de Aliança Catalana ha lamentado la desinversión del Estado en la red de Rodalies de Catalunya, y ha criticado que "algunas comunidades autónomas españolas se ha ejecutado más de lo previsto".

También ha censurado que se haya creado una empresa de titularidad mixta de Rodalies, y ha defendido el traspaso completo a la Generalitat: "La degradación progresiva de cada uno de los servicios del país evidencia que la restitución del Estado catalán ya no es una opción, es una necesidad vital".

