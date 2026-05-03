Orriols (AC) dice que no todos los candidatos a las municipales "son explícitamente nacionalistas"

La diputada y presidenta de Aliança Catalana, Silvia Orriols (d). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La líder de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha afirmado, con respecto a la formación de listas de cara a las elecciones municipales del próximo año, que "a veces hay perfiles que quizás no son explícitamente nacionalistas", pero que priorizan la resolución del día a día y consideran que AC es la única formación capaz de hacerlo.

En una entrevista concedida a 'Ràdio 4' este sábado recogida este domingo por Europa Press, Orriols ha defendido que la independencia es un "punto capital" del programa de su formación y que cualquier candidato que forme parte de las listas del partido deberá votar por la independencia de Catalunya en cualquier votación que haga referencia a ello.

"No es ninguna imposición, es un eje fundamental del partido y, por tanto, cualquiera que entra garantizamos que realmente apueste por la independencia del país", ha añadido.

Así, ha dicho que desplegar el programa de AC pasa por "escenificar este estado catalán".

Así, defiende que Catalunya pueda ejercer el control de fronteras "capaz de garantizar la seguridad" para abordar el programa que propone su partido.