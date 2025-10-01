Orriols retira la prohibición del velo islámico de la nueva ordenanza de civismo de Ripoll (Girona)

Archivo - La candidata de Aliança Catalana por Girona, Sílvia Orriols, interviene durante el inicio de campaña de Aliança Catalana, en Ripoll, a 27 de abril de 2024, en Ripoll, Girona, Catalunya (España). Aliança Catalana es un partido político español, d - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

GIRONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La líder de Aliança Catalana (AC) y alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, ha retirado la prohibición del velo islámico en equipamientos municipales en la modificación de la ordenanza de civismo de la ciudad, que ha sido aprobada en el pleno martes.

AC trató de aprobar la nueva ordenanza incluyendo la prohibición del velo islámico en el pleno de febrero pero los grupos de la oposición la rechazaron y, finalmente, tras retirar este punto, ha recibido los apoyos de Junts y Som-hi Ripoll.

Una vez aprobada inicialmente, se abre un periodo de 30 días para presentar alegaciones contra la nueva norma, que incorpora cambios como la prohibición de la venta de alcohol y tabaco a partir de las 22 horas en los supermercados de la ciudad --a las 20 en el Barri Vell-- y la restricción de jugar con pelota en zonas no dedicadas a ello a partir de los 8 años.