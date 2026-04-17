Óscar López critica a Ayuso por las palabras sobre la GPM: "Le gustan más las cumbres ultras"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afeado las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la Global Progressive Mobilisation de Barcelona: "Todos sabemos que Ayuso es el faro geopolítico de Occidente, y que a ella le gustan más las cumbres ultras como las que hace con Milei", ha ironizado.

Lo ha dicho este viernes en declaraciones a su llegada al Global Progressive Mobilisation (GPM) en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), después que la presidenta madrileña acusara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de reunirse con "narcoestados".

"Ella se reúne con acosadores como el alcalde de Móstoles, al que todavía sigue dando amparo", ha continuado López.

Ha calificado de "mensaje faltón y xenófobo" las palabras de Ayuso hacia muchos países latinoamericanos y ha considerado sorprendente que luego abogue por la complicidad con estos países.

"Luego ella siempre quiere dar ese mensaje de complicidad, pero creo que mensajes como el de hoy la descalifican a ella. Desde luego espero que tomen nota todos los latinoamericanos que viven en Madrid", ha zanjado.