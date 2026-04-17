Óscar López niega que regular las grandes tecnológicas vaya contra la competitividad

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

Asegura que la transparencia de los algoritmos es necesaria

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, ha negado la idea de que regular las grandes empresas tecnológicas vaya contra la competitividad: "No es verdad".

Lo ha dicho este viernes durante su participación en la Global Progressive Mobilisation, que se celebra el recinto Gran Via de Fida de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y en la que ha añadido que no puede "aceptar" esta creencia.

"Nosotros, los progresistas, debemos regular. Debemos usar los gobiernos para crear normas", ha añadido López, que ha apuntado la necesidad de crear un modelo europeo y basado en los humanos para, entre otros, la inteligencia artificial (IA) y las redes sociales.

Ha destacado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "siempre ha sido muy claro" a la hora de decir que es necesario que los propietarios de las grandes plataformas sean responsables.

"No estamos hablando de tecnología. Estamos hablando de política. Estamos hablando de poder. Estamos hablando de la protección de los menores. Estamos hablando de los derechos de las mujeres. Estamos hablando de energía. Estamos hablando de democracia", ha subrayado.

El ministro ha recordado que ya se tuvieron que repetir las elecciones de Rumanía por una supuesta injerencia rusa en los resultados de la primera vuelta de los comicios de 2024.

MENORES

Sobre la posibilidad de limitar el acceso a las redes sociales a los menores de edad, López ha señalado que la transparencia de los algoritmos es necesaria para, entre otros temas, proteger a estos menores.

Ha señalado que cada vez son más los países en los que se están aprobando este tipo de leyes, como Australia y Francia, además de España y otros países europeos, y ha dicho que el Gobierno no puede "estar quieto y mirar".

"HABLAR COMO LA GENTE NORMAL"

Preguntado por qué pueden hacer las fuerzas progresistas en las redes sociales, López ha señalado que la extrema derecha y la derecha usan tres herramientas: las mentiras, el odio y un lenguaje llano.

"Lo que diría es que solo hay que usar una de las tres: los políticos deben hablar como habla la gente normal, no como políticos", ha añadido.

Además, han explicado que los partidos políticos deben contar la verdad, algo que ha dicho que es "muy importante", y que, en lugar de usar el odio, deben usar la esperanza.