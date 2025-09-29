Ottone (Unesco) abre Mondiacult con un llamamiento a hacer de la cultura "un espacio de paz"

El subdirector general de Cultura de la Unesco Ernesto Ottone - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdirector general de Cultura de la Unesco, Ernesto Ottone, ha abierto la sesión plenaria de la conferencia Mondiacult con un llamamiento a hacer de la cultura un "espacio de paz, diálogo y resiliencia".

En la apertura de la sesión plenaria del Mondiacult, ha señalado que el multilateralismo "atraviesa una crisis profunda", y ha dicho que la cultura puede ser un instrumento para reanudar el diálogo.

Para él, en el contexto mundial actual, el papel de la cultura es fundamental y "recuerda lo que une" y la diversidad como una fortaleza.

Ha asegurado que durante estos tres días de Mondiacult se reflexionará de forma conjunta sobre el futuro de la cultura y su lugar en las políticas públicas, con temáticas como la paz o la inteligencia artificial (IA) como prioridades.

La tercera edición de Mondiacult se celebra en Barcelona, después de que las dos primeras se celebraran en México, y Ottone ha subrayado que confía en que la cultura sea palanca de cooperación y paz.