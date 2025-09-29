Micallef (CE) cree que la diversidad cultural es "indispensable para la paz y la seguridad"

El comisario de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte de la Unión Europea, Glenn Micallef, en la apertura de la sesión plenaria del Mondiacult 2025, en Barcelona. - LORENA SOPENA-EUROPA PRESS

Afirma en Mondiacult 2025 que la nueva Brújula Cultural de Europa abordará las tecnologías emergentes

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comisario de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte de la Unión Europea, Glenn Micallef, ha afirmado este lunes que proteger y fomentar la diversidad cultural es algo "indispensable para la paz y la seguridad".

En la apertura de la sesión plenaria del Mondiacult 2025 en Barcelona, ha asegurado que la paz y la cultura son elementos intrínsecamente vinculados, y que en momentos de conflicto y tensión, la cultura es necesaria porque es fuente de esperanza y "un camino hacia el diálogo y un hilo que ayuda a sanar y a reunir comunidades".

"El paisaje actual de la fragilidad geopolítica, el papel central de la cultura a la hora de apoyar el multilateralismo y fomentar soluciones pacíficas, es más claro ahora que nunca antes", ha dicho, y ha agradecido que en la conferencia que se celebra estos días en Barcelona se reconozca a la cultura como un bien público.

Según él, esta es una apuesta en la que coincide la UE, y ha afirmado que próximamente presentará la Brújula Cultural de Europa, tras un amplio proceso de consultas, que ha augurado que mejorará las condiciones de trabajo de artistas y profesionales del sector y profundizará los esfuerzos ante las nuevas tecnologías emergentes.

"Va a abrir el potencial total del sector y privilegiará las reuniones culturales internacionales", ha expresado, a la vez que ha afirmado que, para desplegarla, será necesaria la cooperación y la fundamental relación de la UE con la Unesco, en sus palabras.