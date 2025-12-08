Paco Niebla reconstruye la vida, tortura y asesinato de sus abuelos en la Guerra Civil en Vigo

Portada del libro - IEV

BARCELONA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El periodista Paco Niebla acaba de publicar 'La protestante. Ojos azules, corazón rojo' (Instituto de Estudios Vigueses, IEV), una crónica biográfica que explica la vida de un matrimonio torturado y asesinado en Vigo (Pontevedra) en 1937 acusados de ser comunistas y protestantes y de acoger huidos del bando franquista durante la Guerra Civil.

Niebla, que investigó de 2002 a 2024, ha explicado que la Historia siempre la escriben los vencedores de las guerras, "y los hombres vencedores, y nunca las mujeres, mucho menos las del bando perdedor", por lo que centra su libro más en la mujer, a la que también violaron antes de matarla, con 26 años.

NIETO DE LAS VÍCTIMAS

El autor, nieto de José Niebla García y Ángela Iglesias Rebollar, empezó a indagar en 2002 en archivos y registros civiles y con testimonios orales.

Ella tiene desde 2009 una calle con su nombre en Vigo, en el barrio de Teis, cuya asociación de vecinos también colocó en 2008 un monolito donde asesinaron al matrimonio (también fueron vecinos los que descubrieron sus cadáveres en 1937).

El libro narra la muerte, pero también la vida de Ángela Iglesias, que evolucionó del catolismo al protestantismo y asumió los principios comunistas, además de ser feminista, galleguista, republicana, sufragista y pacifista.

DELATADOS POR UN VECINO

La pareja murió a raíz de que un vecino les delató porque ansiaba para su hijo el trabajo del hombre: un pelotón de guardias civiles y falangistas entraron en la casa donde vivían con sus dos hijos y descubrieron a las tres personas que escondían (dos de ellos, dirigentes de la CNT), y les molestó especialmente que los tres pudieran huir.

El autor lo reconstruye gracias a las declaraciones escritas de quienes participaron en el asesinato conservadas en un archivo militar de Ferrol, además de testimonios orales recogidos por él directamente en los últimos años.

Paco Niebla Cátedra (Barcelona 1961), licenciado en Ciencias de la Información y máster en Políticas Públicas de Seguridad, ha trabajado en Efe (también cofundó su servicio de noticias en catalán), RNE, 'El País' y Ràdio Mollet; fue jefe de prensa del Departamento de Interior de la Generalitat (2007-11), y es autor de relatos y poemas.