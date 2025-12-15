Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona y Aemes impulsarán la movilidad sostenible

Representantes de ambas entidades en la firma del acuerdo de colaboración entre el Pacte Industrial y Aemes Smart. - PACTE INDUSTRIAL

BARCELONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones incluidas en el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona y Aemes Smart han establecido un marco general de colaboración para "impulsar la movilidad sostenible como motor de innovación, empleo de calidad y sostenibilidad" en la región metropolitana de Barcelona.

El convenio tiene el objetivo de impulsar proyectos estratégicos que potencien la cadena de valor del sector de la movilidad y entornos más sostenibles, así como que las empresas aprovechen las oportunidades que ofrecen estas tendencias y fortalecer el ecosistema de innovación, según han explicado ambas entidades en un comunicado este lunes.

En este sentido se organizarán jornadas y elaborarán estudios, y se impulsará el desarrollo de proyectos y actividades que promuevan la aplicación de tecnologías en relación con la movilidad sostenible o del uso del hidrógeno "como una fuente energética para avanzar hacia un modelo más limpio y eficiente".

"Creemos que la colaboración público privada es una de las palancas más importantes para impulsar la demanda y sostenibilidad", ha valorado el vicepresidente de la Asociación de Empresas de Movilidad, Entorno Sostenible y Smart (Aemes Smart), Jordi Gazo.

En el mismo sentido, la presidenta del comité ejecutivo del Pacte Industrial, Ana María Martínez, asegura que este convenio "reafirma su compromiso" en el impulso de la movilidad sostenible, a la vez que dará continuidad a las actividades desarrolladas en el Fòrum Indústria de la Mobilitat Sostenible.