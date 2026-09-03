Los padres del bebé de Santa Bárbara (Tarragona) siguen detenidos a la espera de nuevas diligencias

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los padres del bebé desaparecido en Santa Bàrbara (Tarragona) han pasado este jueves por la tarde a disposición judicial, han prestado declaración y continúan detenidos a la espera de nuevas diligencias, después de que los Mossos d'Esquadra hayan localizado en un domicilio los restos óseos de la bebé que buscaban desde este miércoles.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) han explicado que los padres, que fueron detenidos en Valencia este miércoles, han pasado a disposición judicial en el Tribunal de Instancia de Amposta.

También se ha practicado una inspección ocular de la casa donde residía la familia en Santa Bàrbara, donde se han encontrado restos humanos compatibles con la búsqueda, tras lo que se ha practicado el levantamiento del cadáver.

Los padres continúan detenidos a la espera de que se les practiquen este viernes otras diligencias necesarias antes de practicar el trámite para decidir sobre su situación personal, y la causa continúa bajo secreto.

La pareja fue detenida el miércoles por la mañana en la Estación del Norte de València, aunque la jueza acordó su traslado a Amposta, donde se investigan los hechos tras la denuncia de desaparición del bebé por parte del abuelo paterno.