Padrós (Junts) defiende ante la ONU los derechos políticos de las personas con discapacidad

Pide cambios en la legislación española para garantizar la plena accesibilidad electoral

El diputado de Junts en el Parlament, Isaac Padrós, ha defendido en nombre de la Cámara catalana los derechos políticos de las personas con discapacidad ante la ONU.

En un comunicado, el Parlament ha informado que Padrós, que tiene una discapacidad visual, ha participado en la jornada de debate convocada por el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en Ginebra (Suiza).

"La participación política no es un privilegio, es un derecho fundamental", ha afirmado, y ha reivindicado que las personas con discapacidad pueden aportar su perspectiva y su voz a los partidos políticos y las instituciones.

Se trata de la primera vez que un diputado del Parlament participa como ponente en una sesión como esta del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y concretamente en el bloque dedicado a la función pública y la representación política de las personas con discapacidad.

Padrós ha reclamado cambios en la legislación española para garantizar la plena accesibilidad electoral y que "se escuchen" las voces de las personas con discapacidad.

"TODAS LAS PERSPECTIVAS"

"La verdadera democracia, la verdadera libertad y el verdadero progreso solo pueden existir cuando abrazamos el pensamiento plural, cuando reconocemos todas las perspectivas", ha subrayado.

Ha afirmado que, pese a los avances, en Catalunya aún hay "barreras que persisten y no todo el mundo puede votar libremente, no todo el mundo es plenamente elegible y no todo el mundo puede influir realmente en la toma de decisiones".

Padrós ha destacado que en el Parlament están trabajando para cambiar esta realidad, y ha puesto como ejemplo el procedimiento para establecer un plan de accesibilidad en la institución, y también ha recordado a Josep Maria Llop y David Bonvehí, anteriores diputados con discapacidad en la Cámara catalana.