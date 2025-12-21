La Paeria se suma a la campaña que fomenta el consumo responsable 'Fem grans les coses petites'

Cartel de la campaña. - LA PAERIA

LLEIDA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Cooperación del Ayuntamiento de Lleida, como miembro de la Red de Municipios por el Comercio Justo, difunde este mes de diciembre la campaña 'Fem grans les coses petites' para promover un consumo responsable.

La campaña, liderada por LaCoordi, Comerç Just y Finances Ètiques, facilita alternativas de consumo a la ciudadanía "con el fin de transformar el entorno económico y social y construir así un mundo más justo y sostenible", informa La Paeria este domingo en un comunicado.

Consta de diferentes recursos como una página web, cómics o una exposición itinerante, e incluye 6 historietas independientes, que ponen en valor "los regalos hechos con cariño e ilusión sin olvidar que el consumo responsable y transformador puede ser un gran aliado".