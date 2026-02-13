El Palau de la Música tendrá a la London Symphony Orchestra y a Seong-Jin Cho el 17 de febrero

El pianista coreano Seong-Jin Cho - CHRISTOPH KÖSTLIN-DEUTSCHE GRAMMOPHON

BARCELONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Palau de la Música Catalana acogerá un concierto del pianista coreano Seong-Jin Cho con la London Symphony Orchestra, dirigida por Gianandrea Noseda, el próximo martes, 17 de febrero, ha informado en un comunicado de este viernes.

El concierto incluye el 'Divertimiento' sobre el ballet 'El beso del hada' de Igor Stravinsky, seguido del 'Concierto para piano núm. 2' de Chopin y la 'Sinfonía núm. 1' de Serguéi Rajmáninov.

Este concierto del ciclo Palau 100 inicia la gira española de la orquesta londinense con conciertos en Zaragoza, Madrid, Valencia y Sevilla.