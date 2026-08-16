Palau (PP) asegura que "reina el caos" en Lleida y pide medidas para mejorar la seguridad

Archivo - El presidente del PP de Lleida, Xavier Palau, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP de Lleida, Xavier Palau, ha asegurado que en la ciudad "reina el caos" y ha reclamado medidas inmediatas al gobierno municipal para mejorar la seguridad, según ha informado este domingo el partido en un comunicado.

Las declaraciones de Palau llegan después de un incidente ocurrido este sábado: una pelea multitudinaria sobre las 22 horas en la avenida Rosa Parks, en la que participaron jóvenes y menores de edad y que dejó tres heridos leves, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

El líder popular ha asegurado que la situación en Lleida es de "descontrol e inseguridad", además de criticar al gobierno municipal por no haber prevenido unos hechos que, según sostiene, ya habían sido advertidos días antes.

Palau también ha reclamado al gobierno socialista de la Paeria una mayor presencia policial en los puntos conflictivos, una mejor coordinación entre los cuerpos de seguridad y medidas de prevención ante situaciones que puedan ser previsibles, además de un plan específico para garantizar la convivencia y la seguridad en las calles.

El líder del PP ha vinculado los problemas de seguridad con la inmigración, afirmando que Lleida está importando comunidades que conservan "comportamientos primitivos y medievales", y ha añadido que la ciudad necesita orden, seguridad y un gobierno con rumbo.