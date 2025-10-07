Pallarols (Gremi) ve a Salva Vendrell (Barcelona Restauració) como "un nuevo Enric Marco"

Archivo - El presidente del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

Barcelona Restauració no quiere "entrar en confrontación"

El director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, ha expresado que el presidente de la nueva asociación Barcelona Restauració, Salva Vendrell, simboliza la "aparición de un nuevo Enric Marco", en referencia al impostor español que afirmó falsamente haber sido prisionero en el campo de concentración nazi de Flossenbürg durante la Segunda Guerra Mundial.

"Las entidades empresariales son una cosa un poco más seria", ha dicho este martes en rueda de prensa para valorar la prohibición del tabaco en terrazas, y ha asegurado que la propuesta de Vendrell es, a su juicio, un movimiento claramente personalista.

Barcelona Restauració, presentada este martes, es una nueva asociación de restauradores de la ciudad que nace para reforzar el sector en sus locales de proximidad y que cuenta con 700 establecimientos asociados a través de 24 ejes comerciales de la Fundació Barcelona Comerç, entidad impulsora del nuevo proyecto.

Para Pallarols, esta nueva entidad no es ningún gremio ni nada que se le parezca: "Es una lástima que la Fundació se haya dejado instrumentalizar por Salva Vendrell".

"Que no sufran los restauradores, que el Gremi de Restauració continuará haciendo su labor y haciendo que se construyan acuerdos que favorezcan las condiciones de los bares y restaurantes", ha añadido.

Por su lado, Barcelona Restauració ha declarado a Europa Press que no quiere "entrar en confrontación" y ha justificado su razón de ser en la demanda del mismo sector.

"Somos una entidad con clara vocación de servicio, no venimos a competir ni a solaparnos con ninguna otra organización. Se trata de sumar y crecer juntos", ha subrayado Vendrell durante la presentación de este martes.