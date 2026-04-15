'Pallars Digital', ganador del Premi Internacional AMIC de Proximitat en la categoría 'En català'

Foto de familia durante el acto, celebrado este martes en el CaixaForum de Barcelona - AMIC

BARCELONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC) ha galardonado este martes al medio 'Pallars Digital' en la categoría 'En català' del Premi Internacional AMIC de Proximitat, informa en un comunicado este miércoles.

Del premiado, el jurado ha destacado la incorporación de recursos para mejorar la accesibilidad de los contenidos, como el sistema de lectura fácil, que "constituye una buena práctica en la adaptación de contenidos digitales, especialmente en entornos de consumo móvil".

En el acto, celebrado en el CaixaForum de Barcelona, el conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha tildado a los medios de proximidad de la "primera línea de defensa contra la desinformación", y subrayado la capacidad de este ecosistema para conectar la realidad local con el mundo.

El presidente de AMIC, Ramon Grau, ha destacado la vitalidad del sector y el papel de la entidad para dignificar y profesionalizar el trabajo editorial, y ha defendido: "En un mundo de noticias falsas, la información de kilómetro cero vertebra el territorio y mantiene viva la lengua".

El director y editor del medio, Jordi Ubach, ha recogido el galardón reivindicando el papel del periodismo rural en territorios alejados de los grandes centros de decisión, y ha destacado el orgullo de hacer un periodismo "exigente, honesto y de proximidad".

OTROS PREMIOS

En la categoría 'En català', el jurado ha distinguido como finalistas ex aequo al semanario 'La Fura', del Penedès y el Garraf (Barcelona), y al medio 'La Veu de l'Anoia', de dicha comarca; y en la categoría 'Internacional', se ha premiado al diario 'Lookout Santa Cruz' editado desde Santa Cruz, en California (Estados Unidos).

Por último, en la categoría 'Europa' se ha galardonado al medio 'Greater Govanhill' de Glasgow, en Escocia (Reino Unido); y en el acto también se ha entregado el Reconocimiento a la calidad de la publicidad en la Diputación de Barcelona, y el Reconocimiento a la Trayectoria del presidente del Grup Taelus, Ferran Debant.