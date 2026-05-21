Palma, Málaga y Gran Canaria, destinos con más demanda de Vueling desde Barcelona este verano

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BARCELONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Palma (Baleares), Málaga y Gran Canaria son los principales destinos de los pasajeros de Vueling desde el Aeropuerto de Barcelona durante el verano, informa la empresa en un comunicado este jueves.

La aerolínea ha explicado que también destacan Ibiza y Menorca, "confirmando la atracción del Mediterráneo para los pasajeros catalanes", a los que se suma Tenerife.

"Los datos de Vueling muestran que los viajes más demandados desde Barcelona para la temporada de verano son destinos de sol, playa e isla", ha afirmado la aerolínea.

La compañía ha explicado que estos datos son diferentes a los de otras ciudades, ya que desde Bilbao, Sevilla, Santiago o Málaga "los viajeros incluyen al menos un destino urbano entre sus favoritos para este verano".

Por otro lado, fuera del verano, "los barceloneses eligen París (Francia)" y Londres (Reino Unido) como principales destinos.