Pané afirma que gana "todo el mundo" con el convenio entre INSS, Generalitat y mutuas sobre IT

ZARAGOZA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, ha afirmado que gana "todo el mundo que participa" con el convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Conselleria de Salud de la Generalitat, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (MCSS) y la Asociación de Mutuas de Trabajo (AMAT) para la mejora en la gestión de la Incapacidad Temporal (IT).

En declaraciones de este viernes, Pané ha señalado que el impacto de la IT en Catalunya es, textualmente, muy considerable: "Somos la segunda comunidad autónoma en número de incapacidades temporales y, por tanto, es un tema que nos preocupa y nos ocupa".

Ha explicado que el convenio pone a disposición de todos los agentes sanitarios los dispositivos que tienen las propias mutuas del trabajo, de forma que haya "un acceso más fácil" y se puedan acortar los procesos de IT.

La consellera ha expresado su agradecimiento al INSS, a las mutuas, las patronales y los agentes sociales que han contribuido a los acuerdos que permite "que este convenio sea viable" y ha asegurado que hay que aprovecharlo de la mejor manera posible.

"Creo que ahora nos quedará crear una comisión de seguimiento para ver que realmente los resultados nos acompañan a, por lo menos, las intenciones", ha dicho.