Pané afirma que la gripe no es "grave" aunque generalizada, con mayoría de incidencia en menores

BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, ha afirmado este lunes que la gripe en Catalunya no es "grave" aunque sí generalizada, que la mayoría de su incidencia está en niños pequeños y jóvenes y que la última actualización sitúa el contagio en 403 casos por cada 100.000 habitantes.

En una entrevista en TV3 recogida por Europa Press ha señalado que, pese a que la cifra es mayor a la del año pasado --1 caso más por cada 1.000 habitantes--, la presión sobre las camas hospitalarias no es "tan grande", aunque las urgencias están llenas.

Ha explicado que circula una nueva cepa que tiene menos afectación, ya sea porque es menos grave o porque la población se ha vacunado más, lo que contiene su expansión, según ella.

Ha incidido en la obligatoriedad de llevar mascarilla en los centros sanitarios, ha recomendado su uso en el transporte público y ha reiterado que se prevé llegar al pico de contagios para Navidad.

HUELGA DE MÉDICOS

Sobre la exigencia de reducir las jornadas laborales y de las guardias que los médicos reivindicaron en la huelga del miércoles pasado en Barcelona, ha expresado que ella no tiene "voto" para modificar las horas de trabajo y que el actual convenio del Institut Català de Salut (ICS) está refrendado por Metges de Catalunya --coordinador de la huelga-- y que está vigente hasta 2027.

Ha expresado que le gustaría hallar una solución a las guardias de 24 horas, ha lamentado que "no hay suficientes médicos" en la sanidad catalana --pese a aumentar su plantilla un 18% desde el 2020, según ella-- y ha subrayado que no es partidaria de vetar el trabajo en la sanidad pública con la privada.

CRIBADO DE CÁNCER DE MAMA

Sobre el adelanto del cribado de cáncer de mama a las mujeres a partir de los 45 años, ha apuntado que una comisión del ministerio de Sanidad debe aprobar la medida y que espera que "pronto" se conozca si se da luz verde.

Ha defendido deben haber elementos de inteligencia artificial que ayuden al radiólogo en el cribado del cáncer.