Pané defiende la incorporación progresiva de la baja en algunas profesiones: No es "blanco o negro"

Archivo - La consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 25 de febrero de 2026 - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, ha defendido la incorporación progresiva de la baja en determinadas profesiones: "Tenemos la idea de que la baja o la IT es blanco o negro, si estás preparado para trabajar o no, y lo que veo es que con determinadas profesiones y determinados problemas de salud esta dicotomía no existe".

Lo ha dicho en una entrevista en 'La Vanguardia' este domingo recogida por Europa Press, tras incorporarse de una baja laboral por una fractura en el peroné que la ha apartado del Govern durante tres meses.

Pané ha asegurado que incorporarse de manera progresiva al trabajo tras una baja es "beneficioso, porque el trabajo también te ayuda a mantener tu entorno de socialización habitual, te distrae de tu problema de salud y te genera estímulos de recompensa psicológica que ayudan a recuperarte".

En cuanto a su caso personal, ha afirmado tener ganas de incorporarse al trabajo, aunque lo hará de forma progresiva: "Mi idea es incorporarme a pleno rendimiento el 25 de agosto en el Consell Executiu".

PRESUPUESTOS

Preguntada por si cree que son suficientes los 13.800 millones para Salud (2.400 más) previstos en los Presupuestos de la Generalitat, aprobados durante su ausencia, Pané ha apuntado que mejorarán la "tesorería" de la Conselleria y de todo el sector, porque se podrán mejorar los plazos de pago.

La consellera ha señalado que Salud siempre gasta más de lo presupuestado y ha defendido reducir esa brecha, y ha agregado: "A nosotros lo que realmente nos mejorará es el nuevo sistema de financiación autonómico, y también al resto de las autonomías".

Asimismo, ha explicado que se ha "puesto dinero para poder reducir las listas de espera, sobre todo las de consulta externa" que son, ha dicho, las que preocupan más, y ha asegurado que las listas de espera en 2026 son prácticamente iguales a las del año anterior.

ESTATUTO MARCO

Por otra parte, preguntada por si su Conselleria puede intervenir en el conflicto con los médicos, Pané ha sostenido que "el origen ed este conflicto es el estatuto marco de Madrid, y la prueba es que las movilizaciones son en toda España".

"Los médicos tienen retos por delante que son seguramente de una naturaleza singular, por eso en Catalunya tenemos una mesa específica para hablar de temas de la profesión médica, no de cuestiones sindicales, en la que participan desde el sindicato de médicos hasta los colegios profesionales", ha agregado.

Y ha concluido que "un melón como este debe abrirse pero con un grado de consenso más elevado con las comunidades autónomas, que son las que tendrán que aplicarlo".