Pané defiende mezclar diferentes sistemas de incentivos para mejorar las condiciones de los médicos

La consellera de Salud, Olga Pané, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, ha defendido este jueves mezclar los diferentes sistemas de incentivos para mejorar las condiciones laborales y salariales de los profesionales sanitarios y ha rechazado que los médicos tengan un estatuto propio, como así reclama parte del colectivo.

En una entrevista en 'La 2 Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press ha explicado que entre los diferentes sistemas se encuentra el pago por salarios --funcionamiento actual--, pero que en otros países también se paga por la cantidad de pacientes que se atienden o por un sistema capitativo, por el que se percibe una cantidad fija de dinero de acuerdo a la cifra de ciudadanos asignados que se tiene.

Ha rechazado la demanda de parte del sector de médicos de crear un estatuto propio y ha afirmado que es "bueno" que se tenga un estatuto común entre los profesionales sanitarios y que todas las demandas se promuevan en las mesas colectivas de negociación.

Ha asegurado que en el sistema de salud público catalán no faltan médicos desde un punto de vista cuantitativo pero sí cualitativo porque "hay especialidades con las que necesitaríamos más médicos de los que tenemos", como medicina familiar, anestesia o psiquiatría.

Preguntada por la campaña de la Conselleria en los CAP en que piden a la ciudadanía hacer un buen uso de las bajas laborales, ha lamentado que las bajas laborales suponen el 1% del PIB en Catalunya y que la comunidad es la segunda en toda España a niveles cuantitativos, "a más de diez puntos de Madrid o el País Vasco".

En cuanto a la epidemia de gripe, ha explicado que los contagios llevan dos días bajando y se ha "desacelerado" su expansión, y ha descartado pedir a la población el uso de la mascarilla durante las comidas y cenas navideñas.

DENUNCIA EN EL HOSPITAL DEL MAR

Preguntada por una presunta denuncia sindical en el Hospital del Mar de Barcelona por su saturación, ha asegurado que la Conselleria no ha recibido ninguna notificación.

Ha expresado que la denuncia sindical es para "darse notoriedad" y ha negado que las urgencias de los centros sanitarios catalanes estén colapsadas, textualmente.