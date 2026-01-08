Pané destaca el reto "inmenso" de La Marató de Donants de Sang y apela a la generosidad

Pané y Millán hablan con una donante. - EUROPA PRESS

La consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, ha asegurado que el reto que plantea la Marató de Donants de Sang es "inmenso", y que le hace sentir orgullosa de la sociedad y la solidaridad y generosidad que representa.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa en el Hospital de Sant Pau de Barcelona durante la primera jornada de la Marató, en las que ha destacado el lema de la edición de este año, 'El vínculo que nos hace inmensos'.

"De donantes generosos y anónimos saldrá una solución terapéutica, salvarán unas vidas de alguien que no sabe quién ha sido el donante. Y eso establece un vínculo de solidaridad, emocional, que yo creo que es eso que nos sintamos personas y nos sintamos humanos", ha añadido.

La Marató acogerá campañas de donación de sangre y plasma hasta el 17 de enero, coincidiendo con la segunda semana del año, para conseguir remontar las donaciones y restablecer las reservas tras las Navidades y la epidemia de gripe.

El Banc de Sang i Teixits (BST) se ha fijado el objetivo de llegar a 10.000 donaciones en un total de 102 campañas de donación, que se celebrarán en más de 80 municipios de alrededor del territorio catalán, incluyendo algunos espacios como el Palau de la Música Catalana, el Palau Robert, el CaixaForum, el CosmoCaixa o la Fabra i Coats, en Barcelona.

La consellera ha apuntado que las donaciones beneficiarán a unas 230.000 personas, un tercio de las cuales pacientes de cáncer, y la mitad de los cuales mayores de 70 años.

RELIEVE GENERACIONAL

Por su parte, la directora del BST, Anna Millán, ha subrayado la importancia del relieve generacional entre los donantes y la necesidad de implicar a los jóvenes: "Preocupa que el donante tipo sea una mujer de 45 años y que más del 50% de nuestros donantes tengan más de 45 años".

En 2025, la cifra de nuevos donantes se situó en un 15%, lo que Millán atribuye en parte a que tras la pandemia de 2020 se dejaron de hacer campañas en universidades o empresas.

La directora ha explicado que actualmente tienen reservas para 5 días, mientras la cifra ideal sería de 7-8 días; en otras palabras, Catalunya necesita 1.000 donaciones al día, actualmente se tienen 5.000-6.000 bolsas de sangre, y lo óptimo sería tener unas 7.000-8.000.

GRIPE

Sobre la incidencia de la gripe esta temporada, Pané ha apuntado que pese a tratarse de una variante más contagiosa, el pico llegó unos 10 días antes de Navidad y bajó bruscamente en lugar de tomar forma de meseta, a diferencia de lo que se había previsto.

Esto ha permitido pasar los días de Navidad "con mucha solvencia" y sin demasiados problemas en los hospitales y los servicios de urgencias, lo que llevó al Govern a no prorrogar la obligatoriedad de la mascarilla en centros sociosanitarios.

HUELGA DE MÉDICOS

Preguntada por la huelga de médicos convocada para el 14 y 15 de enero, en la misma línea que la del pasado diciembre, Pané ha afirmado que lo que reclaman los médicos es un estatuto propio en el contexto de las negociaciones para el nuevo Estatuto Marco con el Ministerio de Sanidad.

Pese a que, en sus palabras, el resto de profesiones sanitarias no lo ven igual, confía en que, "si realmente siguen profundizando en los puntos en común que tienen, sea posible solventar estos desacuerdos", y cree que es posible recoger una visión singularizada de las necesidades de los médicos.

Sobre las guardias de 24 horas y las mejoras retributivas, ha señalado la dificultad que supone "que todos los acuerdos que se tengan en Madrid no invadan las competencias que hay en cada una de las comunidades autónomas", algo que en Catalunya corresponde a la mesa del Institut Català de la Salut (ICS).