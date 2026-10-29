Pané dice que el tiroteo mortal en Joan XXIII ha sido "inusual y extraño" y defiende los protocolos

Archivo - La consellera de Salud, Olga Pané - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, ha afirmado que el tiroteo mortal de la madrugada de este jueves en el hospital Joan XXIII de Tarragona ha sido un hecho "inusual y extraño", si bien ha defendido los protocolos de seguridad que hay en el centro.

En declaraciones a los medios en el exterior del centro hospitalario en el que permanecía ingresado el hombre que ha muerto tiroteado, Pané ha explicado que sobre esa hora (las 3.00) estaba activo el personal de seguridad, integrado por dos guardias, si bien estaban atendiendo otro servicio que los Mossos investigan por si pudiese tener relación con los hechos investigados.

Al preguntársele por cómo puede ser posible que una persona entre armada en un hospital, Pané ha afirmado que por ahora se desconoce por qué entrada ha accedido al centro, si bien ha ejemplificado que, en caso de hacerlo por Urgencias, es posible acceder a la zona de planta porque las comunicaciones verticales del hospital están activas para mover a los enfermos de una zona a otra.

MOSSOS LO INVESTIGA

Sobre el suceso, Pané ha afirmado que los Mossos d'Esquadra están investigando los hechos y mantienen el caso bajo el secreto de las actuaciones, y el hospital ha facilitado a los agentes de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) las imágenes de las cámaras de vigilancia para esclarecer los hechos.

En cuanto a la mujer de la víctima, la consellera ha indicado que estaba presente en el momento de los hechos, y que ahora se encuentra en Urgencias donde ha recibido atención médica y psicológica.

En este sentido, también ha añadido que el personal del hospital que trabajaba en el turno de noche y que han sido testigos de los hechos también han recibido el apoyo del equipo de psicólogos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y del hospital.