Paneque aboga por un "modelo propio" que compagine renovables y la protección de la biodiversidad

Paneque este viernes en Vidreres (Girona) - GOVERN

GIRONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha abogado por compatibilizar las energías renovables y la protección de la biodiversidad con un "modelo propio basado en la evidencia científica".

Así se ha expresado en declaraciones a los medios este viernes en Vidreres (Girona), donde ha reafirmado la apuesta del Govern por la renovables "a través de un despliegue ordenado y compatible con la conservación".

"La transición energética es la gran oportunidad catalana de recuperar el liderazgo económico y el impulso en la innovación", ha sostenido la consellera, que ha destacado la importancia de colaborar entre administraciones, además de con el sector.

En concreto, ha explicado que el Govern ha puesto a disposición del sector manuales y guías específicas para los parques solares fotovoltaicos, los eólicos, el seguimiento de la fauna, la protección del águila perdicera y la real, los murciélagos y las baterías.

También ha destacado a Vidreres como referente en este objetivo del Ejecutivo catalán, donde se ha impulsado una primera experiencia pilto de aplicación de criterios ambientales, en colaboración con L'Energètica.

La primera fase del proyecto ha consistido en la construcción de una balsa para anfibios y un roquedal para reptiles y la plantación de especies autóctonas, y en la próxima, que se ejecutará en octubre, se plantarán islas de especias aromáticas y se instalarán cajas nido y troncos para favorecer el hábitat de los insectos.