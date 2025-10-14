Paneque afea a la oposición las críticas al plan de movilizar suelo para vivienda: "No es de recibo"

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afeado este martes a los grupos de la oposición que sostengan que el plan que presentó el Govern la semana pasada de movilizar suelo para construir hasta 214.000 viviendas no sea una solución al problema del acceso a la vivienda.

"Uno puede decir que cree que esto quizá no se pueda articular en los próximos años. Nosotros esto lo entendemos. Lo que creo que no es de recibo es decir que no son vías de solución", ha dicho en una rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes, preguntada por el hecho que el Govern no sumara adhesiones al plan presentado por Illa.

Ha dicho que mantendrán la "máxima ambición" en este ámbito, y ha asegurado que cuando el Ejecutivo presentó el plan 50.000 hace un año, también había dudas sobre el mismo, y ha afirmado que aproximadamente la mitad de las viviendas protegidas prometidas ya están en distintas fases de producción.