Paneque afirma que el Govern es "sensible" con los docentes y que ya tiene una propuesta para ellos

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, a su llegada a una rueda de prensa tras el Consell Executiu, en la Generalitat de Catalunya, a 27 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha asegurado que la Generalitat es "sensible" ante las demandas de los docentes --que este miércoles inician una jornada de huelga-- y les ha instado a reunirse con el Ejecutivo catalán, quien, según ella, ya tiene una propuesta que ofrecerles.

"Es evidente la complejidad que en estos momentos hay en las aulas y por tanto que hay recursos que deben ponerse a disposición para poder tener un sistema que garantice esta calidad educativa que, al final, es lo que entendemos que está persiguiendo tanto a la comunidad educativa como, por supuesto, el Govern", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Paneque ha señalado que desde este lunes ya se tiene la propuesta y ha emplazado a los representantes de los sindicatos de docentes a reunirse con la Generalitat.

RODALIES Y VIENTO

Preguntada por si se descarta suspender la circulación de trenes ante el episodio de viento de este miércoles en Catalunya, lo ha negado y ha expresado que Govern está "pendiente" de la reunión de esta mañana de Protecció Civil y del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) para hacer seguimiento de la situación meteorológica.

Sobre la reapertura de todo el servicio de Rodalies, ha precisado que esta será "progresiva" entre final de semana e inicio de la próxima.