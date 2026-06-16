Paneque afirma que "no hay ninguna novedad" en el plan piloto de Mossos en las escuelas

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha afirmado que "no hay ninguna novedad" en el plan piloto de los Mossos d'Esquadra en centros educativos, después de que la consellera de Interior, Núria Parlon, haya afirmado en una entrevista de Catalunya Ràdio que la prueba estaba en vías de parálisis por las reivindicaciones del sector educativo.

"El programa continúa tal y como estaba previsto. No hay ninguna novedad en este sentido", ha afirmado Paneque en rueda de prensa este martes tras la reunión del Consell Executiu, tras lo que ha detallado que hay 7 institutos que continúan aplicando esta prueba piloto.

Preguntada sobre las palabras de Parlon, la portavoz del Govern ha asegurado que la consellera y el departamento "han querido poner en contexto la globalidad de la intervención que ha hecho la consellera", y ha asegurado que Parlon se ha referido a que no había ninguna novedad sobre esta prueba piloto.

Parlon ha lamentado que la propuesta aflorara en un momento que tacha de inoportuno: "Tenemos que ver si realmente lo vamos a reanudar en un futuro cuando ya se haya resuelto el conflicto, ver si tiene sentido hacerlo. Nosotros creemos que sí", ha afirmado en la entrevista radiofónica.

Sin embargo, el Govern ha matizado que el plan sigue su curso después de que en abril se hiciera público y contemplara la participación de 14 centros, cuya cifra descendió tras la polémica que se generó.