Paneque afirma que las obras de la R2 sur en los túneles del Garraf empezarán en marzo

Momento de la reunió al Consell Comarcal del Garraf.
Momento de la reunió al Consell Comarcal del Garraf. - GOVERN DE LA GENERALITAT
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 13 febrero 2026 19:25
Seguir en

BARCELONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha afirmado que, a la vista de las incidencias detectadas, las obras de la línea R2 sur de Rodalies a la altura de los túneles del Garraf empezarán en marzo "a la vista de las incidencias".

Lo ha dicho este viernes después de reunirse con diferentes alcaldes y entidades del Penedès marítim en la sede del Consell Comarcal del Garraf, en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), ha explicado el Govern en un comunicado.

Paneque ha explicado que estas obras "estaban planificadas, pero a la vista de las incidencias", se decidió priorizar que se empezaran este marzo.

SIN FECHA EXACTA

La consellera no ha concretado la fecha exacta del inicio de las obras, y ha asegurado que no la darán a conocer "hasta que esté pactada, sobre todo con el mundo local, los ayuntamientos, los alcaldes y alcaldesas y también las plataformas de usuarios".

Paneque también ha añadido que estas obras irán acompañadas de "un plan alternativo de transporte trabajado y consensuado con el territorio".

PLAN DE CHOQUE

"Desde el departamento se está trabajando en un plan de choque para todo Catalunya de 21 millones de euros para asegurar las frecuencias y las capacidades que necesitamos en todo el territorio", ha añadido.

También ha dicho que la zona del Garraf está especialmente tensionada por su crecimiento económico y demográfico.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado