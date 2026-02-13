Paneque afirma que las obras de la R2 sur en los túneles del Garraf empezarán en marzo

Momento de la reunió al Consell Comarcal del Garraf. - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha afirmado que, a la vista de las incidencias detectadas, las obras de la línea R2 sur de Rodalies a la altura de los túneles del Garraf empezarán en marzo "a la vista de las incidencias".

Lo ha dicho este viernes después de reunirse con diferentes alcaldes y entidades del Penedès marítim en la sede del Consell Comarcal del Garraf, en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), ha explicado el Govern en un comunicado.

Paneque ha explicado que estas obras "estaban planificadas, pero a la vista de las incidencias", se decidió priorizar que se empezaran este marzo.

SIN FECHA EXACTA

La consellera no ha concretado la fecha exacta del inicio de las obras, y ha asegurado que no la darán a conocer "hasta que esté pactada, sobre todo con el mundo local, los ayuntamientos, los alcaldes y alcaldesas y también las plataformas de usuarios".

Paneque también ha añadido que estas obras irán acompañadas de "un plan alternativo de transporte trabajado y consensuado con el territorio".

PLAN DE CHOQUE

"Desde el departamento se está trabajando en un plan de choque para todo Catalunya de 21 millones de euros para asegurar las frecuencias y las capacidades que necesitamos en todo el territorio", ha añadido.

También ha dicho que la zona del Garraf está especialmente tensionada por su crecimiento económico y demográfico.