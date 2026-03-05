Paneque anuncia dos líneas de ayuda de 102 millones para ahorro y eficiencia energética

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque - GENERALITAT

BARCELONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciado dos líneas de ayudas que suman 102 millones de euros para impulsar el ahorro y la eficiencia energética, informa la Conselleria en un comunicado este jueves.

La primera línea cuenta con una dotación de 37,2 millones y está destinada a actuaciones de ahorro y eficiencia energética en edificios del sector terciario.

El objetivo es que estos edificios reduzcan, como mínimo, un 20% su consumo energético con medidas como la mejora del aislamiento térmico o de los sistemas de iluminación.

La segunda tiene 65 millones de presupuesto e irá destinada a la industria, con el fin de que el sector sea más competitivo.

Paneque, que ha hecho el anuncio en una visita al CAR de Sant Cugat (Barcelona), ha explicado que la inversión en eficiencia energética es "un impulso en crecimiento económico, innovación y progreso".