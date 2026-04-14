Paneque apela al "conocimiento técnico" y al recurso del MNAC sobre los murales de Sijena (Huesca)

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante la rueda posterior al Consell Executiu. - EUROPA PRESS

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha trasladado el apoyo del Govern al Museu Nacional d'Art de Catalunya y al "conocimiento técnico" de los conservadores y especialistas y al recurso que está preparando contra la sentencia que acorta el periodo de devolución de las pinturas murales a Sijena (Huesca).

"Hemos querido atender al criterio de los técnicos, que tienen la formación y conocimiento en esta cuestión. Hay una sentencia judicial, hay este período de presentación de recurso, y nos basaremos, como hasta ahora, en el conocimiento técnico de los conservadores y los especialistas", ha dicho en una rueda de prensa este martes tras el Consell Executiu.

Preguntada la posición del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha dicho que en las diferentes manifestaciones ha trasladado una posición como la del Govern: "Siempre teniendo en cuenta los informes técnicos de los especialistas sobre si se recomienda o no la movilidad de una obra en concreto", ha dicho, también en referencia implícita al traslado del 'Guernica'.