Paneque apunta al "desprendimiento de un talud" como hipótesis del accidente en Gelida (Barcelona)

La consellera portavoz y de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha apuntado a un "desprendimiento de un talud" a consecuencia del temporal de lluvias de este martes como la principal hipótesis del accidente de tren en Gelida (Barcelona) de este martes por la noche que ha provocado la muerte del maquinista.

Así lo ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, donde ha explicado que la caída del talud se ha producido justo cuando pasaba el primer vagón --el único que ha descarrilado-- y que, por ello, no han descarrilado los otros vagones del convoy.

Preguntada por el corte en todas las líneas de Rodalies decidido por Adif para valorar la seguridad del servicio, ha expresado que se siguen haciendo "marchas blancas" --maquinistas y técnicos de Renfe que revisan la red-- y ha apuntado que a las 9.30 horas se decidirá si se retoma el servicio ferroviario tras reunirse el Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (CECAT).

Ha resaltado que las incidencias preliminares de las marchas blancas apuntan a piedras en las vías y caídas de árboles en la vía.

Sobre los heridos del accidente --5 graves, 6 menos graves y 26 leves--, ha exrpresado que las primeras informaciones del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) sitúan que no se teme por la vida de ninguno de ellos.

Ha dicho que, además, Rodalies ha tenido un problema con la megafonía a primera hora de este miércoles y que trabajadores ferroviarios han tenido que explicar a los viajeros que el servicio no funcionaba, una incidencia que ya ha dado por terminada.