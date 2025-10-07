Paneque asegura que están "razonable satisfechos" con la primera jornada del macrocorte en la R3

Varias personas esperan autobuses alternativos al macrocorte en la línea R3 de Rodalies - Alberto Paredes - Europa Press

Defiende que si hace falta harán ajustes en las frecuencias de los buses

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha dicho que están "razonablemente satisfechos" con la primera jornada del plan alternativo por el macrocorte en la línea R3 de Rodalies.

Lo ha dicho este martes en una entrevista en '3CatInfo', recogida por Europa Press, para valorar como ha funcionado el sistema de buses que debe cubrir el tramo cortado en la R3 entre las estaciones de Montcada Bifurcació y La Garriga (Barcelona).

"Creemos que ha dado un buen servicio. Esto no quita que hagamos un análisis de todos los días de toda la semana para ver cuál es la evolución", ha asegurado Paneque.

En este sentido, ha defendido que si se deben hacer ajustes en las frecuencias de los buses o reforzar el sistema en algunos puntos de la línea, lo harán.

Según la consellera, ha podido hablar con alcaldes y usuarios: "Creo que el nivel de satisfacción después de esta jornada es óptimo respecto al plan alternativo".

"OBRAS LARGAMENTE REIVINDICADAS"

Finalmente, ha recordado que, la duplicación de la vía entre Parets del Vallès y La Garriga (Barcelona), son unas "obras largamente reivindicadas" que mejorarán el servicio ferroviario.

La magnitud del corte se debe a que la obras para desbolar la línea, que cuentan con una inversión de 140 millones de euros, coincidirán con los trabajos para instalar un nuevo sistema de gestión de tráfico en la estación de Montcada.