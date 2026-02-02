Paneque asegura que el Govern está "absolutamente centrado" en resolver la situación de Rodalies

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha asegurado que el Govern está "abolutamente centrado" en resolver la situación actual de Rodalies y seguir trabajando en aquello que tiene que ver con lo estructural del sistema.

Lo ha dicho durante su participación en el XIV Simposio Empresarial de Funseam, celebrado este lunes en la sede de Foment, en Barcelona, después de que este lunes se mantengan los trabajos de mejora de la red de Rodalies y algunas líneas aún no hayan empezado a operar.

"Están siendo días muy complejos para la movilidad de Catalunya, tanto para los usuarios y usuarias, aquellas personas que se mueven en el ámbito de Rodalies, como también para el ámbito económico", ha explicado la consellera.

Renfe informó este domingo por la noche en un comunicado que Rodalies seguiría este lunes con buses alternativos donde no puedan circular trenes, así como que el gestor de la infraestructura "continúa los trabajos urgentes de mejora, hecho que permite ir normalizando el servicio".

A lo largo de la mañana, el comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, ha explicado que el servicio en tren de Rodalies no se ha retomado en su totalidad a causa de "la continua aparición de nuevos puntos" a arreglar de la red.