Paneque asegura que el Govern hará "un estudio sobre la movilidad" del Pla d'Urgell (Lleida)

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque reunida con el Consell Comarcal del Pla d'Urgell (Lleida) - DEPARTAMENT DE TERRITORIO

LLEIDA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha asegurado que el Govern hará "un estudio sobre la movilidad" de la comarca del Pla d'Urgell (Lleida).

Así lo ha dicho este sábado durante su visita a la comarca, donde se ha reunido con el Consell Comarcal del Pla d'Urgell y con los alcaldes de los municipios de la comarca, con los que ha tratado temas de movilidad y la situación de la vivienda, informa la Conselleria en un comunicado.

Paneque ha afirmado que se mejorará la movilidad en la comarca y que se debe ver qué transporte a demanda se puede implementar y ha añadido que la vivienda y el transporte público son "motores estratégicos".

Ha dicho que una vez se haya hecho el estudio se compartirá con el Consell Comarcal y ha afirmado que es necesario para saber "como avanzar de la manera más rápida posible a favor de la comarca con este tipo de transporte".

VIVIENDA Y PLANTAS DE BIOGAS

Respecto a la vivienda ha destacado que "se ha hecho un buen trabajo desde el Consell Comarcal para movilizar casas vacías" y ha asegurado que se está trabajando en una estrategia específica que se presentará próximamente para dotar de recursos humanos la oficina comarcal y trabajar en la rehabilitación.

En la reunión con alcaldes y alcaldesas también se ha hablado sobre las plantas de biogas, respecto a lo que ha recalcado que se crearán "grupos de trabajo para analizar qué plantas se pueden instalar en la comarca y en el conjunto de la veguería", para lo que, ha dicho, hay que analizar la mejora de caminos rurales y accesos viarios.