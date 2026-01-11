Paneque asegura que el Govern trabaja para asegurar que la vivienda tenga "un precio razonable"

Archivo - La consellera de Territorio, Silvia Paneque, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha asegurado que el Govern está tomando las medidas necesarias para asegurar que la vivienda "tenga un precio razonable", informa el Departamento en un comunicado este domingo.

La Conselleria ha recordado que las políticas tomadas por el Govern han permitido ralentizar el incremento de precios del alquiler en 2025, que en Catalunya fue del 3% y en Madrid, del 10,4%.

Ha señalado que, en 2024, el incremento fue del 12,4% en Catalunya y del 16,4% en Madrid, por lo que "ha ocurrido un giro catalán", y ha destacado que el incremento de los alquileres en Catalunya también ha sido menor que en el conjunto de España, que fue del 8,5%.

Paneque ha recordado que el Govern está trabajando en la puesta en marcha de solares para la construcción de vivienda pública, así como la compra por tanteo y retracto o el apoyo a la rehabilitación con el Plan de Barrios.

Por otro lado, ha señalado que las viviendas que se compren con el Fondo de Emancipación pasan a ser vivienda protegida a perpetuidad, lo que "evita la pérdida futura de parque asequible y consolida un modelo estructural".