Paneque asegura que trabajan "con la máxima exigencia" para presentar su modelo de financiación

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

Mantiene que contemplará el principio de ordinalidad y el de solidaridad con las CC.AA.

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha asegurado que el Govern trabaja "con la máxima exigencia" para presentar la concreción de su propuesta de modelo de financiación para Catalunya, y que recogerá el principio de ordinalidad.

Lo ha dicho este martes en la rueda de prensa tras el Consell Executiu, tras las declaraciones del presidente de ERC, Oriol Junqueras, afirmando que creía que "en los próximos días" el PSC presentaría su propuesta para la financiación singular de Catalunya, pero que las propuestas del PSC para Catalunya acostumbran a ser, según él, decepcionantes.

"No puedo determinarle una fecha cierta, pero sí estamos trabajando intensamente para que esto pueda ser una realidad lo antes posible. Trabajamos con la máxima exigencia como Govern a favor de Catalunya y trabajamos con la máxima exigencia de acuerdo con lo que firmamos con ERC", ha afirmado.

Ha explicado que la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, sigue trabajándola con el Ministerio de Hacienda para que el modelo cumpla con lo acordado con los republicanos, pero también para que "el retorno de recursos para desplegar políticas públicas esté de acuerdo con lo que se genera desde Catalunya".

"No nos parece razonable que si comparamos el orden de generación de recursos y de recepción de recursos haya un decalaje como el que tenemos actualmente", ha dicho, a la vez que ha garantizado que mantendrá el principio de solidaridad con el resto de comunidades autónomas.

PRESUPUESTOS

Sobre las negociaciones para los Presupuestos de la Generalitat para 2026, ha dicho que no se han iniciado todavía las conversaciones con los socios de investidura, ERC y Comuns, y que se encuentran en la "fase interna de trabajo".

Ha rechazado que los recientes acuerdos con los Comuns en materia de vivienda estén vinculados a estas negociaciones, sino que responden a compromisos pendientes tras la aprobación de los suplementos de crédito: "No lo hemos vinculado a la negociación presupuestaria, al menos desde el Govern".