Paneque celebra el Dora III: "Está pasando" lo pactado para ampliar el Aeropuerto de Barcelona

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha celebrado la aprobación del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) de Aena por parte del Consejo de Ministros, que incluye inversiones para la ampliación del Aeropuerto de Barcelona.

"Es una clara muestra, precisamente, de que está pasando lo que dijimos y lo que acordamos con el Gobierno de España", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes.

Ha recordado que es "de las primeras decisiones estratégicas" de este Govern, y preguntada por las críticas de sus socios parlamentarios (ERC y Comuns) al proyecto, ha dicho que es una decisión conocida y compartida a toda la sociedad catalana.

"También por los grupos parlamentarios que, efectivamente, han mostrado legítimamente su discrepancia", y ha asegurado que se hará con todas las garantías ambientales y superará los recursos que puedan presentarse ante las instituciones de la UE, como han anunciado los Comuns.

"Aunque habrá grupos que presentarán recursos en el ámbito europeo, estamos muy seguros de la solidez del proyecto, de las medidas de impacto ambiental, y, por tanto, de que este proyecto seguirá su trámite en el ámbito europeo", ha dicho.

"DEL TODO NECESARIO"

La ampliación del aeropuerto debe permitir una mayor operatividad de vuelos de largo radio, algo "del todo necesario" para la economía catalana, según la consellera.

Preguntada por si le preocupa que en este plan no se incluyan todas las inversiones completas, ha respondido que no: "En este Dora III se incorporan aquellas inversiones que se pueden desarrollar y necesarias en los próximos años. Y el Dora IV irá incorporando las posteriores. Por tanto, el compromiso es firme".