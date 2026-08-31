Paneque celebra las "emisiones cero" de la estación de la Vall de Núria (Girona) mediante Ecovall

La consellera Paneque, el presidente de FGC y el presidente del Consell Comarcal del Ripollès - FGC

GIRONA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha celebrado que, con el aprovechamiento de la energía geotérmica e hidráulica impulsado por el proyecto piloto Ecovall, la estación de montaña de la Vall de Núria "se ha transformado en una estación con emisiones cero".

Lo ha dicho este lunes durante su visita a la estación de Núria, junto al presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Carles Ruiz, para conocer la implantación y primeros resultados del proyecto, informa FGC en un comunicado.

Con el proyecto Ecovall, la Vall de Núria ha eliminado completamente el gasóleo para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción del complejo de edificios de la estación y lo ha sustituido por energía geotérmica.

Durante los primeros seis meses de 2026, se han generado más de 908.000 kWh de este tipo de energía, cifra que confirma el buen rendimiento de la infraestructura y su papel clave en la transformación energética de Vall de Núria.

Paneque ha destacado que este hecho es "un paso decisivo para avanzar en la adaptación al cambio climático" y ha explicado que sólo con el gasóleo que se dejará de utilizar en estas infraestructuras durante el primer semestre de 2026, se llenarían 2.000 depósitos de coche.

FGC

Por su parte, Ruiz ha señalado que estos 908.000 kWh generados son "la mejor confirmación de que el Ecovall funciona de acuerdo con los objetivos previstos" y ha destacado que es fruto de una apuesta decidida por las energías renovables en un entorno de alta montaña.

Además, ha remarcado que la Vall de Núria se está consolidando como un "laboratorio de sostenibilidad al servicio del país" y que, por eso, el compromiso de FGC es continuar impulsando proyectos que reduzcan las emisiones, mejoren la eficiencia energética y refuercen su papel como referente en movilidad y turismo sostenibles.

La instalación de geotermia de la Vall de Núria dispone de una potencia de 840 kWt, distribuida en 126 pozos geotérmicos de 100 metros de profundidad.

Con los primeros datos de producción energética ya disponibles, Ecovall entra en una nueva fase de consolidación, "demostrando que es posible compatibilizar la preservación de un espacio natural de alto valor ambiental con la innovación tecnológica y la lucha contra el cambio climático".