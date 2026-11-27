La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque - GENERALITAT

GIRONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha celebrado que el 'Pla 50.000' del Govern haga económicamente viable la rehabilitación de edificios existentes en viviendas de alquiler asequible.

Lo ha dicho este viernes en la visita a las obras de un antiguo cuartel de la Guardia Civil en Sant Joan de les Abadesses (Girona), que se reconvierte en nueve viviendas, informa el Departamento en un comunicado.

"Además de la construcción y de las compras, la rehabilitación es la tercera pata del 'Pla 50.000' y, por este motivo, tenía interés en esta promoción y en ver cómo avanzaban las obras", ha dicho Paneque.

Ha explicado que las políticas de vivienda son "como una caja de herramientas" que seleccionan en función de las necesidades de los municipios.

La consellera ha dicho que "ampliar la oferta no es un proceso rápido", por lo que el Govern regula los alquileres e impulsa medidas para facilitar el acceso a la vivienda.