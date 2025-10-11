Paneque confía terminar las obras del puente del Carburo de Camprodon (Girona) "antes de verano"

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, junto con el alcalde de camprodon, Xavier Guitart. - GENERALITAT DE CATALUNYA

GIRONA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha dicho este sábado que el Govern de la Generalitat trabaja para terminar las obras del puente del Carburo de Camprodon (Girona) "antes de verano" del 2026.

Así lo ha dicho durante su visita al municipio, donde se ha reunido con el alcalde de Camprodon, Xavier Guitart, y ha visitado el edificio modernista de Can Roig.

Paneque ha explicado que "ya están todos los informes vinculados" por parte de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y, por ello, dice, antes de la temporada que viene el puente estará finalizado.

Asimismo, ha explicado que las obras del puente se han retrasado "para mejorar la adaptación al entorno".

Además, ha asegurado que durante su encuentro con Guitart se han tratado "aspectos que preocupan a las dos administraciones", entre los que ha citado la vivienda, la regulación de usos residenciales y la movilidad.

Referente a la movilidad, ha dicho que se han hecho mejoras "con más transportes, en especial el llamado a demanda de los usuarios para facilitar los desplazamientos".